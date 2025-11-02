Посольство РФ призвало турецкого издание Sabah опровергнуть статью о вилле в Стамбуле

«Заявляем, что упоминаемые в данной статье факты намеренно искажены и не имеют ничего общего с действительностью. Соответствующее дело продолжает находиться на рассмотрении судебных органов Турции, окончательное решение не вынесено», — отметили в посольстве.
Также дипломаты добавили, что адвокат, представляющий российскую сторону, направил в редакцию Sabah полные сведения об этом деле.
Ранее газета утверждала, что стамбульский суд после 17 лет рассмотрения дела постановил передать права на особняк потомкам дипломата. В публикации также говорилось, что сотрудник российского посольства Николай Свечин купил это здание и прилегающие 10 гектаров у французской семьи.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.