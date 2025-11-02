Ричмонд
Хегсет заявил, что Пентагон готовится к действиям против Нигерии

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведомство после приказа президента США Дональда Трампа готовится к действиям против Нигерии.

Источник: Reuters

«Да, сэр. Убийства невинных христиан в Нигерии и где угодно должны остановиться немедленно. Министерство войны готовится к действию», — написал Хегсет в соцсети Х.

К публикации он прикрепил скриншот поста Трампа о готовности к действиям в отношении этой африканской страны.

«Или нигерийское правительство защитит христиан, или мы уничтожим исламских террористов, которые совершают эти жуткие зверства», — добавил Хегсет.

