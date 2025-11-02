Суд рассмотрит дело Дудя* об уклонении от обязанностей иноагента 7 ноября

Мировой судья в Москве 7 ноября начнёт заочное рассмотрение уголовного дела против блогера Юрия Дудя*. Об этом свидетельствуют судебные материалы, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Уточняется, что предварительное слушание назначено на 7 ноября в судебном участке мирового судьи Басманного района столицы.
По версии следствия, 38-летний Дудь* уже два раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). При этом он продолжал распространять материалы в одном из мессенджеров без отметки о статусе иноагента, что противоречит закону.
Ранее в отношении Дудя* заочно избрали меру пресечения — заключение под стражу, и он объявлен в межгосударственный розыск. Уголовное дело было возбуждено после проверки прокуратуры Москвы.
Минюст РФ внёс блогера в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года, а штрафы за нарушения иноагентского законодательства он получал неоднократно.
*-Физическое лицо, внесенное Минюстом в реестр иноагентов.