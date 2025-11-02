Суд рассмотрит дело Дудя* об уклонении от обязанностей иноагента 7 ноября

По версии следствия, 38-летний Дудь* уже два раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). При этом он продолжал распространять материалы в одном из мессенджеров без отметки о статусе иноагента, что противоречит закону.