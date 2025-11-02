Песков прокомментировал статью WP о просьбе Венесуэлы помощи у России

The Washington Post вышла с публикацией о том, что Венесуэла обратилась за содействием к России, Китаю и Ирану в связи с военным давлением со стороны Соединенных Штатов. По информации издания, Мадуро направил послание Путину, в котором перечислены конкретные запросы. Этот документ якобы был передан российскому руководству министром транспорта Венесуэлы Рамоном Веласкесом в ходе визита в Москву ранее в октябре. Мадуро, в частности, будто бы просит Россию помочь с укреплением систем противовоздушной обороны Венесуэлы, ремонтом закупленной ранее Каракасом у Москвы авиационной техники и приобретением ракетного вооружения. Еще одно послание такого же рода, по сведениям WP, Веласкес должен был передать первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову.