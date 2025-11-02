Ричмонд
Командующий дронами ВСУ Мадьяр начал угрожать России блэкаутами

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадьяр») объявил о намерении наносить удары по российской инфраструктуре с целью вызвать блэкауты. В своем обращении в соцсетях он в пренебрежительной форме предложил россиянам запасаться «спичками, фонариками и свечками».

Источник: Life.ru

Ранее с аналогичными угрозами в адрес энергетического сектора России выступал Владимир Зеленский. В Кремле, комментируя подобные заявления, заявляли, что попытки атак на критическую инфраструктуру невозможны без участия западных спецслужб. В Госдуме назвали чушью угрозы Зеленского и пообещали мощный ответ.

Напомним, ранее на одном из киевских энергетических объектов была зафиксирована авария, из-за чего в части города произошёл блэкаут. Перебои с энергией затронули и метро — часть станций оказалась обесточена, вагоны остановились, а пытающиеся выбраться люди образовали огромные толпы. После этого мэр города Виталий Кличко призвал киевлян запасаться едой, водой и одеждой в преддверии сложной зимы.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.