Командующий дронами ВСУ Мадьяр начал угрожать России блэкаутами

Напомним, ранее на одном из киевских энергетических объектов была зафиксирована авария, из-за чего в части города произошёл блэкаут. Перебои с энергией затронули и метро — часть станций оказалась обесточена, вагоны остановились, а пытающиеся выбраться люди образовали огромные толпы. После этого мэр города Виталий Кличко призвал киевлян запасаться едой, водой и одеждой в преддверии сложной зимы.