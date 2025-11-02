Ричмонд
Песков: РФ внимательно следит за происходящим в Венесуэле

Кремль отметил включенность РФ в ситуацию в Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

В Москве прокомментировали ситуацию в Венесуэле. Пресс-секретарь главы российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией в Венесуэле в условиях военного давления со стороны Соединенных Штатов.

«Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Венесуэле», — сказал Песков в беседе с ТАСС.

Поводом для комментария послужила публикация в The Washington Post, в которой якобы утверждается, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к российскому главе Владимиру Путину с просьбой о поставках ракет, радаров и самолетов из-за угроз со стороны США.

Накануне газета The Wall Street Journal писала, что под предлогом борьбы с наркоторговлей администрация США готовится нанести авиаудары по Венесуэле. Как сообщается, конкретные военные цели для ударов уже выбраны.

