Песков высказался о конфликте США и Венесуэлы: Россия выступает за мир

Тем временем в регионе продолжает накаляться. Ранее СМИ сообщали, что администрация США приняла решение о нанесении ударов по военным объектам Венесуэлы, которые могут быть осуществлены в ближайшее время. Президент США Дональд Трамп публично признал, что санкционировал проведение тайных операций ЦРУ в этой стране, однако отрицает планы по физическому устранению Мадуро. Венесуэльский лидер, в свою очередь, заявляет о самой серьёзной угрозе вторжения за последние 100 лет.