В Кремле рассказали о контактах с Каракасом после сообщений о письме Мадуро Путину

Москва поддерживает контакты с Каракасом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что страны связывают различные договорные обязательства.

Источник: Life.ru

Представитель Кремля ответил на вопрос о том, действительно ли венесуэльский лидер Николас Мадуро направил президенту России Владимиру Путину просьбу о поставках ракет, радаров и самолётов, как утверждает газета The Washington Post.

«В данном случае у нас действительно осуществляются контакты с нашими друзьями из Венесуэлы. У нас есть различные договорные обязательства», — приводит комментарий Пескова ТАСС.

Напомним, Мадуро направил секретное обращение к Путину с просьбой о военной поддержке на фоне наращивания американского присутствия в Карибском регионе. Венесуэльский лидер запросил в России поставки ракетных систем, радиолокационного оборудования и модернизированных самолетов. Аналогичные обращения с просьбой о военной помощи направили также в Китай и Иран.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
