В Кремле рассказали о контактах с Каракасом после сообщений о письме Мадуро Путину

Напомним, Мадуро направил секретное обращение к Путину с просьбой о военной поддержке на фоне наращивания американского присутствия в Карибском регионе. Венесуэльский лидер запросил в России поставки ракетных систем, радиолокационного оборудования и модернизированных самолетов. Аналогичные обращения с просьбой о военной помощи направили также в Китай и Иран.