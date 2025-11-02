Шеф Пентагона Хегсет заявил о готовности США к вторжению в Нигерию

В своём обращении, опубликованном в социальной сети X, Хегсет выдвинул категоричное требование о немедленном прекращении убийств христианского населения, поставив нигерийским властям ультиматум: «Либо правительство Нигерии защитит христиан, либо мы убьём исламских террористов».
Ранее Трамп в очередной раз обвинил власти Нигерии в преступлениях против христианского населения. Он пообещал, что Вашингтон прекратит предоставление помощи, если ситуация не изменится, и допустил возможность силовой операции.
