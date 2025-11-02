Трамп может стать первым лидером США, посетившим слушания в Верховном суде

Глава Белого дома Дональд Трамп способен стать первым американским президентом, который посетит слушания в Верховном суде США, написало агентство Bloomberg.
5 ноября политик может прибыть на заседание, посвящённое рассмотрению иска о его полномочиях по поводу введения импортных пошлин.
«Нет упоминания о том, чтобы действующий президент когда-либо присутствовал на слушаниях за всю 235-летнюю историю Верховного суда», — отметили авторы публикации.
Журналисты уточнили, что ранее американские президенты не посещали слушания, но присутствовали на других мероприятиях этой судебной инстанции. При этом некоторые из указанных политиков до вступления в должность главы государства выступали в суде как юристы.
Напомним, 30 октября издание The Hill сообщило, что Сенат Конгресса США выступил за отмену глобальных тарифов, введённых Дональдом Трампом против ЕС, Японии и Южной Кореи, которые считаются союзниками Вашингтона. Вместе с тем отмечалось, что итоги голосования американских сенаторов в этом случае носят «символический характер».