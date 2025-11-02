В Британии заявили о давлении Трампа на Европу для усиления помощи Киеву

Газета пишет, что политика Трампа в отношении Украины стала последовательной. США, как считает издание, не позволят России победить, но и не будут просить Конгресс одобрить пакеты помощи Украине. Трамп будет ждать, что Европа возьмет на себя «львиную долю» расходов на поддержку. Кроме этого, любое оружие не будет передаваться даром, а продаваться Киеву на коммерческих условиях, отмечает The Telegraph.