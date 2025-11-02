В Британии заявили о давлении Трампа на Европу для усиления помощи Киеву

Американский президент Дональд Трамп давит на Европу для того, чтобы она закрыла прорехи в финансовой помощи Украине, заявил бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, передает The Telegraph.
«Трамп понял, что не может допустить проигрыша Украины, особенно если в этом обвинят его. Он оказывает максимальное давление на европейцев, чтобы те восполнили пробелы в финансировании», — считает Хант.
Газета пишет, что политика Трампа в отношении Украины стала последовательной. США, как считает издание, не позволят России победить, но и не будут просить Конгресс одобрить пакеты помощи Украине. Трамп будет ждать, что Европа возьмет на себя «львиную долю» расходов на поддержку. Кроме этого, любое оружие не будет передаваться даром, а продаваться Киеву на коммерческих условиях, отмечает The Telegraph.
В сентябре палата представителей США одобрила выделение $400 млн на инициативу Пентагона по оказанию помощи Украине в области безопасности, сообщает The New York Times. Конгрессмены вместе с тем отклонили предложение республиканки Марджори Тейлор Грин, требовавшей сократить финансирование Киева.
Позднее, 23 сентября, Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза может вернуть все утраченные территории и, «может быть, даже пойти дальше». Он считает, что в случае «реальной военной мощи» для победы в текущих боевых действиях потребовалось бы меньше недели.
«При наличии времени, терпения, финансовой поддержки Европы и, в частности, НАТО сохранение первоначальных границ, с которых началась эта война, вполне возможно», — написал тогда Трамп.
Летом Трамп объявил о новом механизме военной помощи Украине, который предусматривает финансирование поставок через НАТО. По словам главы Минфина США Скотта Бессента, Вашингтон продает Европе оружие для Киева с наценкой 10% и эти поступления могут покрыть возможную поддержку с воздуха, которую США рассматривают в качестве гарантии безопасности Украины.
Россия последовательно выступает против любой военной помощи Украине. В Кремле считают, что Европа «проявляет совершенно оголтелый милитаристский настрой» и готова тратить «несметные деньги» ради продолжения конфликта.