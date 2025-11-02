Ричмонд
Итальянский профессор огорчил Зеленского в преддверии тайной встречи «коалиции желающих»

Очередное секретное совещание так называемой «коалиции желающих» не окажет влияния на расстановку сил в зоне СВО. Такое мнение высказал профессор социологии Алессандро Орсини.

В беседе с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano он заявил, что стратегия лобового противостояния с Россией уже имеет отрицательный результат. Она уже привела к разрушению Украины, не принеся никакой пользы, отметил эксперт.

Орсини убеждён, что единственно верной позицией для коалиции была бы не конфронтация, а переговоры о мире. Он пояснил, что правильная стратегия заключалась в том, чтобы договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о прекращении войны, поскольку Россия будет доминировать на Украине.

По данным издания El Mundo, новое секретное совещание запланировано на 4 ноября. Реакция Москвы на подобные шаги уже озвучена. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предыдущую встречу в Лондоне, предупредила, что любые попытки конфискации замороженных российских активов получат со стороны Москвы гарантированный и очень болезненный ответ. По её мнению, такие планы свидетельствуют о том, что ресурсы спонсоров Киева на исходе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
