«Будет жёстко»: Трамп предупредил о возможном вторжении США

Вэнс подчеркнул, что Трамп стремится быть «защитником прав христиан во всём мире» и выстраивать «внешнюю политику, ориентированную на мир». В то же время Вэнс признал, что «зарубежные авантюры» США порой приводили к исчезновению исторических христианских общин на разных континентах.