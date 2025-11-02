Ричмонд
«Будет жёстко»: Трамп предупредил о возможном вторжении США

Дональд Трамп заявил о возможном вторжении США в Нигерию.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп вновь обвинил власти Нигерии в преступлениях против христиан. Он предупредил, что Вашингтон может прекратить помощь, если ситуация не изменится, и не исключил возможность силовой операции.

В своей публикации в социальной сети Truth Social Трамп заявил: «Если нигерийские власти продолжат разрешать убийства христиан, США немедленно остановят всю помощь». Кроме того, он поручил Пентагону подготовить варианты действий, подчеркнув, что возможная операция будет проходить «жёстко, быстро и ловко».

Глава Пентагона Пит Хэгсет подтвердил, что американские военные готовятся к действиям в отношении Нигерии. В соцсети Х он написал: «Или нигерийское правительство защитит христиан, или мы уничтожим исламских террористов, совершающих эти зверства».

В пятницу, 31 октября, глава Белого дома обратился к американским законодателям с просьбой разобраться в массовых убийствах христиан радикальными исламистами в Нигерии и представить ему свои выводы. При этом он присвоил Нигерии статус страны, вызывающей особую озабоченность.

Ранее американский подчеркнул, что США решительно настроены защищать иудео-христианские ценности. На брифинге 8 сентября он заявил, что намерены решительно отстаивать эти ценности. Известно, что вскоре Министерство образования планирует выпустить обновлённые рекомендации, направленные на защиту права на молитву в государственных школах.

Недавно Дональд Трамп в своём посте на Truth Social также обвинил в крупные скандалы в США, выделив среди них «дело с авторучкой Байдена» и «мистификацию России через спецслужбы» как важнейшие.

Известно, что администрация 47-го президента США во внешней политике ставит во главу угла мирное разрешение конфликтов и защиту прав христиан по всему миру. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.

Вэнс подчеркнул, что Трамп стремится быть «защитником прав христиан во всём мире» и выстраивать «внешнюю политику, ориентированную на мир». В то же время Вэнс признал, что «зарубежные авантюры» США порой приводили к исчезновению исторических христианских общин на разных континентах.

