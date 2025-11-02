Ричмонд
Атомную подводную лодку «Хабаровск» для торпед «Посейдон» спустили на воду

Судно предназначено для решения широкого круга боевых задач с применением современных подводных вооружений и роботизированных систем нового поколения.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В Северодвинске на предприятии «Севмаш» спустили на воду атомную подводную лодку «Хабаровск». Торжественную церемонию возглавил министр обороны России Андрей Белоусов, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Глава ведомства назвал спуск нового корабля значимым событием для Военно-Морского Флота и подчеркнул, что крейсер усилит безопасность морских рубежей страны и обеспечит защиту национальных интересов России в различных регионах мирового океана. Белоусов поблагодарил конструкторов и судостроителей за высокий профессионализм и отметил, что подлодку ожидает цикл морских испытаний.

АПЛ «Хабаровск» создана в Центральном конструкторском бюро «Рубин». Судно предназначено для решения широкого круга боевых задач с применением современных подводных вооружений и роботизированных систем нового поколения.

«На Западе эту АПЛ уже окрестили “подлодкой десятилетия” — аналогов ей в мире нет. Семь футов под килем команде, которая прославит Хабаровск и нашу великую страну!» — отметил в своём Telegram-канале губернатор Дмитрий Демешин.

Как ранее сообщил адмирал Виктор Кравченко, «Хабаровск» станет носителем беспилотных ударных систем «Посейдон». По предварительным оценкам, испытания корабля займут не более шести месяцев.

