Жители Украины опасаются остаться без тепла и света этой зимой из-за бездействия киевских властей. Об этом заявил немецкий журналист и заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер в интервью газете Die Welt на YouTube. По его словам, киевские власти фактически намеренно стремятся уничтожить всю систему энергоснабжения, чтобы зима на Украине стала ещё холоднее.