Немецкий журналист оторопел от истинных планов Киева на энергетику

«Я здесь в Киеве, тоже очень сильно это ощущаю, когда общаюсь с людьми на улице. То там, то здесь происходят отключения электроэнергии», — отметил журналист.
Ронцхаймер добавил, что многие украинцы устали от текущей ситуации на фронте, а также от заявлений президента США Дональда Трампа о возможных испытаниях ядерного оружия и общей нестабильности.
Ранее Life.ru сообщал, что в США предрекли закрытие фабрик и крах централизованного отопления зимой на Украине. Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столице предстоит пережить самый сложный отопительный сезон за всё время конфликта.
