Песков ответил на статью WP о просьбе Венесуэлы помощи у РФ: вот что сказал

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил наличие контактов между Москвой и Каракасом, указав на наличие у сторон взаимных договорных обязательств.
«В данном случае у нас действительно осуществляются контакты с нашими друзьями из Венесуэлы. У нас есть различные договорные обязательства», — сказал Песков в беседе с ТАСС. Ранее The Washington Post опубликовала материал, в котором президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о поставках вооружений из-за американских угроз.
21 октября Госдума ратифицировала Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Венесуэлой. Как отметил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, это решение крайне важно на фоне беспрецедентного военного давления США на Венесуэлу.
Накануне представитель Кремля подчеркнул, что Москва осуществляет тщательный мониторинг обстановки в Венесуэле в условиях оказываемого Вашингтоном силового воздействия.