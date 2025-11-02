В США назвали бессмысленными ядерные испытания Трампа и предупредили о конце мира

Напомним, что Трамп ранее прокомментировал недавние успешные испытания российской крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, отметив, что страны «не играют в игры». После этого он распорядился незамедлительно возобновить испытания ядерного оружия, чтобы соответствовать другим странам, обладающим сопоставимыми программами. Между тем, в Германии заявили, что республиканец попросту не понял смысла слов лидера РФ Владимира Путина.