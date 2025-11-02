Хакеры сообщили о получении данных первых лиц офиса Зеленского

Сообщается, что в результате взлома они получили паспортные данные, адреса прописок и личные телефоны украинских чиновников. «Были проверены базы данных налогового реестра, где была замечена информация о заместителях руководителя офиса Зеленского Викторе Миките и Ирине Мудрой, а также о первом вице-премьере Украины Михаиле Федорове», — указал представитель хакерской группировки.