Трамп унизил ведущего телеканала NBC Сэта Майерса: Чокнутые и невменяемый

«Сэт Майерс, телеканал NBC — возможно, самый лишённый таланта человек, который работает на ТВ в истории. Я смотрел его шоу позапрошлой ночью впервые за годы. Он всё говорил и говорил об электрических катапультах на авианосцах, на которые я жалуюсь, потому что они дороже и не так эффективны, как паровые. По-настоящему чокнутый и невменяемый», — написал Трамп в Truth Social.
Американский лидер добавил, что шоу Майерса — «пустая трата бюджета», а сам он не имеет ни таланта, ни рейтинга. При этом хозяин Белого дома возмутился тем, что журналист «полностью против Трампа», что, по его мнению, «наверное, незаконно».
