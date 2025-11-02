Генерал Попов: у РФ есть доказательства по теме, были ли американцы на Луне

«Алексей Леонов, знакомством с которым я горжусь, рассказывал, что наши контролировали эти полеты, следили, как это выполняется. Естественно, наблюдение велось дистанционно, это и по радиосвязи, и через телескопы, по радиолокаторам. Все необходимые подтверждения того, что на Луне американцы были неоднократно, есть. Причем есть подтверждения и происшествий, все шло не очень гладко», — объяснил он.