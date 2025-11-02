Генерал Попов: у РФ есть доказательства по теме, были ли американцы на Луне

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, оценивая новый виток дискуссий об инсценировке высадке американцев на Луне, запущенный Ким Кардашьян, объяснил aif.ru, что в США есть неопровержимые доказательства высадки Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну в 1969 году.
«Мне приходилось быть на мысе Канаверал несколько раз по работе в командировках, также я был в музее космонавтики НАСА, где ознакомился с документальными материалами, которые в принципе не дают возможность сомневаться, что они были на Луне», — отметил эксперт.
По словам Попова, высадку американцев на Луну подтвердили и эксперты нашей страны.
«Алексей Леонов, знакомством с которым я горжусь, рассказывал, что наши контролировали эти полеты, следили, как это выполняется. Естественно, наблюдение велось дистанционно, это и по радиосвязи, и через телескопы, по радиолокаторам. Все необходимые подтверждения того, что на Луне американцы были неоднократно, есть. Причем есть подтверждения и происшествий, все шло не очень гладко», — объяснил он.
Попов подчеркнул, что для подтверждения использовалась радиосвязь, которая идет через направление определенной пеленгации, где посадка выполнялась на Луне.
«Отслеживание кораблей велось по пути туда и обратно. Все это подтверждено технически с нашей стороны. У нас сомнений нет», — добавил он.
Военный летчик предположил, что раскручивающие конспирологические теории зарабатывают на этом и привлекают внимание.
Аналогичной точки зрения придерживается лётчик-космонавт, Герой Российский Федерации Александр Лазуткин. В беседе с aif.ru он отметил, что «не встречал ни одного человека из космической отрасли, который сказал бы, что американцы не были на Луне».