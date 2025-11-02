Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков подтвердил контакты РФ с Венесуэлой и наличие договорных обязательств

Москва поддерживает контакты с Каракасом, страну связывают различные договорные обязательства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва поддерживает контакты с Каракасом, страну связывают различные договорные обязательства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос о публикации The Washington Post, в которой утверждалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы обратился к Владимиру Путину с просьбой о поставках ракет, радаров и самолетов.

— В данном случае у нас действительно осуществляются контакты с нашими друзьями из Венесуэлы. У нас есть различные договорные обязательства, — заявил Песков в беседе с ТАСС, подтвердив, что стороны находятся в контакте.

31 октября президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой о срочной военной помощи: он запросил защитные радары, ремонт самолетов и, возможно, ракеты.

Кроме того, ранее президент Венесуэлы обратился к президенту Трампу с призывом отказаться от военных действий против его страны. Эти слова прозвучали на фоне сообщений американских чиновников, озвученных телеканалом CNN, о том, что Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по объектам производства кокаина в Венесуэле.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше