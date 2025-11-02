Песков подтвердил контакты РФ с Венесуэлой и наличие договорных обязательств

Москва поддерживает контакты с Каракасом, страну связывают различные договорные обязательства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он ответил на вопрос о публикации The Washington Post, в которой утверждалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы обратился к Владимиру Путину с просьбой о поставках ракет, радаров и самолетов.
— В данном случае у нас действительно осуществляются контакты с нашими друзьями из Венесуэлы. У нас есть различные договорные обязательства, — заявил Песков в беседе с ТАСС, подтвердив, что стороны находятся в контакте.
31 октября президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой о срочной военной помощи: он запросил защитные радары, ремонт самолетов и, возможно, ракеты.
Кроме того, ранее президент Венесуэлы обратился к президенту Трампу с призывом отказаться от военных действий против его страны. Эти слова прозвучали на фоне сообщений американских чиновников, озвученных телеканалом CNN, о том, что Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по объектам производства кокаина в Венесуэле.