Песков подтвердил контакты РФ с Венесуэлой и наличие договорных обязательств

Кроме того, ранее президент Венесуэлы обратился к президенту Трампу с призывом отказаться от военных действий против его страны. Эти слова прозвучали на фоне сообщений американских чиновников, озвученных телеканалом CNN, о том, что Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по объектам производства кокаина в Венесуэле.