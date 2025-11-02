Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хакеры получили личные данные первых лиц офиса Зеленского

Пророссийские хакерские из группировок KillNet и Beregini в результате масштабной кибератаки получили доступ к конфиденциальной информации высокопоставленных украинских чиновников. Как сообщил РИА «Новости» представитель хакеров с никнеймом KillMilk, среди компрометирующих данных оказались личные сведения о заместителях руководителя офиса президента Украины Викторе Миките и Ирине Мудрой, а также о первом вице-премьере Михаиле Фёдорове.

Кроме того, в руки хакеров попали персональные данные командующего Силами беспилотных систем Украины командира подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра» Роберта Бровди.

Информацию удалось получить после взлома шести крупнейших страховых компаний Украины, в базах которых содержались адреса регистрации, личные телефоны и паспортные данные чиновников. Ранее стало известно, что хакеры также получили доступ к информации о стратегических предприятиях Украины, включая «Мотор Сич», Запорожский механический завод и «Укрсталь».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше