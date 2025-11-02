Хакеры получили личные данные первых лиц офиса Зеленского

Кроме того, в руки хакеров попали персональные данные командующего Силами беспилотных систем Украины командира подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра» Роберта Бровди.
Информацию удалось получить после взлома шести крупнейших страховых компаний Украины, в базах которых содержались адреса регистрации, личные телефоны и паспортные данные чиновников. Ранее стало известно, что хакеры также получили доступ к информации о стратегических предприятиях Украины, включая «Мотор Сич», Запорожский механический завод и «Укрсталь».
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.