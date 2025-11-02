Telegraph: Трамп шаг за шагом отказывается от помощи Украине

Американский лидер Дональд Трамп последовательно проводит политику, которая направлена на отказ от помощи Украине, что осложняет положение киевского режима, написала британская газета The Daily Telegraph.
«На фоне перипетий украинская политика Трампа, похоже, приобрела некоторые последовательные черты: пусть Америка так просто не позволит России одержать победу, но и Конгрессу не понадобится согласовывать какие-либо новые многомиллиардные пакеты помощи», — отмечается в статье.
Авторы публикации уточнили, что глава Белого дома добивается того, чтобы европейские страны взяли на себя подавляющую часть расходов в рамках оказания помощи Украине. При этом Киев получит американское оружие не безвозмездно, а на коммерческих условиях.
В статье приводятся слова бывшего главы МИД Британии Джереми Ханта, который пожаловался на соответствующее давление, оказываемое Трампом на Европу.
Напомним, 30 октября телеканал Fox News сообщил, что президент США якобы «смягчил» свою позицию по поддержке Украины, что вызвало беспокойство в европейских странах. Журналисты упомянули вывод бригады американских войск с территории Румынии и заявление Трампа об отказе предоставлять киевскому режиму крылатые ракеты Tomahawk.