Генерал Попов сообщил о планах США возобновить лунную программу

США планируют возобновить свою лунную программу. Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов предположил, что объявление о старте программы состоится в конце 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Американские астроному могут снова ступить на Луну. Как рассказал aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, у США есть планы возобновить лунную программу.

По словам эксперта, разговоры об этом идут достаточно давно.

«Я думаю, что в конце, может быть, 2026 года, когда точно будет еще Трамп у власти, они объявят об этой программе открыто и начнется опять эта работа. Сейчас они готовятся к этому, но им потребуется десятилетие, как минимум, чтобы снова отправиться на Луну», — объяснил Попов.

Он уточнил, что после закрытия лунной программы в 1972 году распалась кооперация отдельных КБ, которые занимались разработкой и изготовлением отдельных узлов, агрегатов и систем. Кроме того, утеряны ряд архивов и наработок, многое придется восстанавливать.

Ранее Попов рассказал о том, что у России есть доказательства того, что американские астронавты высадились на поверхность Луны.