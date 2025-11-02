Хегсет сообщил об ударе США по якобы судну наркоторговцев в Карибском море

«Сегодня по указанию президента (США Дональда — ред.) Трампа военное министерство нанесло смертоносный кинетический удар по очередному судну, занимавшемуся наркоторговлей и принадлежавшему признанной террористической организации… в Карибском море», — говорится в сообщении Хегсета в соцсети X.
Министр добавил, что во время атаки, осуществленной в международных водах, на борту судна находились трое мужчин.
«Все трое террористов были убиты, и ни один военнослужащий США в результате этой атаки не пострадал», — добавил Хегсет.