Хегсет сообщил об ударе США по якобы судну наркоторговцев в Карибском море

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о новом ударе США по судну, которое, по его словам, использовалось для наркоторговли в Карибском море и принадлежало «террористической организации», три человека погибли.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня по указанию президента (США Дональда — ред.) Трампа военное министерство нанесло смертоносный кинетический удар по очередному судну, занимавшемуся наркоторговлей и принадлежавшему признанной террористической организации… в Карибском море», — говорится в сообщении Хегсета в соцсети X.

Министр добавил, что во время атаки, осуществленной в международных водах, на борту судна находились трое мужчин.

«Все трое террористов были убиты, и ни один военнослужащий США в результате этой атаки не пострадал», — добавил Хегсет.