Шеф Пентагона Хегсет объявил о новом ударе по «наркокораблю» в Карибском море

Американские военные уничтожили судно, которое якобы использовалось для перевозки наркотиков и принадлежало «террористической организации». Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.

Источник: Life.ru

Удар был нанесён по распоряжению президента США Дональда Трампа в международных водах Карибского моря. На борту находились трое мужчин, все они погибли.

Хегсет уточнил, что операция прошла без потерь среди американских военных. По версии Пентагона, судно представляло угрозу региональной безопасности и было связано с наркокартелями, финансирующими террористические структуры.

Ранее Life.ru писал, что Москва резко осудила действия США в Карибском море. В МИД РФ заявили, что под прикрытием «борьбы с наркотиками» Вашингтон разворачивает военные операции у берегов Латинской Америки, нарушая международное право. Россия призвала прекратить эскалацию и напомнила, что истинные причины наркокризиса находятся не в Венесуэле, а в самих Штатах, где от передозировок ежегодно умирают сотни тысяч человек. Кстати, ранее США перепутали и вместо наркосудна уничтожили простого рыбака.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

