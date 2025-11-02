Шеф Пентагона Хегсет объявил о новом ударе по «наркокораблю» в Карибском море

Ранее Life.ru писал, что Москва резко осудила действия США в Карибском море. В МИД РФ заявили, что под прикрытием «борьбы с наркотиками» Вашингтон разворачивает военные операции у берегов Латинской Америки, нарушая международное право. Россия призвала прекратить эскалацию и напомнила, что истинные причины наркокризиса находятся не в Венесуэле, а в самих Штатах, где от передозировок ежегодно умирают сотни тысяч человек. Кстати, ранее США перепутали и вместо наркосудна уничтожили простого рыбака.