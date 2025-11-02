В СССР всё знали: генерал поставил точку в теме, были ли американцы на Луне

Американская звезда Ким Кардашьян в своем шоу «The Kardashians» вновь подлила масла в огонь вечного спора: была ли высадка американцев на Луну грандиозной мистификацией или нет? Этот вопрос, несмотря на прошедшие десятилетия, продолжает будоражить умы. а сюжеты на эту тему собирают миллионы просмотров. Однако что думают по этому поводу те, кто сам связан с космосом и обладает реальными данными? На него авторитетно ответили российские эксперты — лётчик-космонавт, Герой Российский Федерации Александр Лазуткин и заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
Доводы скептиков довольно сильны: установленный на Луне флаг колеблется, будто на ветру, но на Луне не может быть ветра. На небе не видно звёзд, а тени непараллельные, как при использовании нескольких источников света. Сторонники антилунной версии указывают на слишком слабые компьютеры для такой миссии и смертельную радиацию в поясах Ван Аллена, которая должна была убить астронавтов. Скептики доказывают, что в кадр попал «реквизит», а под модулем не видно кратера от двигателя.
Мнение космонавта.
Российский летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Александр Лазуткин прокомментировал новый виток дискуссий, подчеркнув, что в профессиональной среде никаких сомнений в реальности лунной программы «Аполлон» не существует.
«Все, кто говорят, что американцы не были на Луне, приводят не убедительные факты. Эти люди сами в космосе не были, только по книжкам знают, как там себя ткань ведет, как свет распространяется, сколько звезд там видно. Они говорят, вот мы видим это, мы вот слышали, что так не должно быть. А если так не должно быть, то вот и все», — отметил он.
Лазуткин прямо заявил, что теория заговора — это лишь инструмент для создания шума и привлечения внимания. «Нормальные ученые, конструкторы в этом не участвуют. По крайней мере, я не встречал ни одного человека из космической отрасли, который сказал бы, что американцы не были на Луне», — резюмировал эксперт.
Этот вердикт космонавта, прошедшего подготовку и знающего космос не понаслышке, ставит жирную точку в спорах, основанных на домыслах.
Доказательства из прошлого: СССР контролировал полет.
Еще более весомую аргументацию привел заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. Он напомнил, что за лунной программой США в режиме реального времени следил Советский Союз, имевший все необходимые для этого технические средства.
«Алексей Леонов, знакомством с которым я горжусь, рассказывал, что наши контролировали эти полеты, следили, как это выполняется. Естественно, наблюдение велось дистанционно, это и по радиосвязи, и через телескопы, по радиолокаторам. Все необходимые подтверждения того, что на Луне американцы были неоднократно, есть. Причем есть подтверждения и происшествий, все шло не очень гладко», — объяснил он.
Попов подчеркнул, что сомневаться в высадке не приходится, так как она была подтверждена технически.
«Отслеживание кораблей велось по пути туда и обратно. Все это подтверждено технически с нашей стороны. У нас сомнений нет», — добавил военный летчик.
Эти слова означают, что если бы высадка была фальшивкой, советские ученые и военные, находившиеся тогда в жестком соперничестве с США, первыми бы об этом заявили на весь мир.
Почему же американцы не летали на Луну 50 лет?
Этот вопрос является одним из главных козырей конспирологов. Генерал Попов тоже спрашивал об этом американских коллег.
Он отметил, что для победы в «космической гонке» в США была создана огромная кооперация КБ. «Была поставлена задача, была гонка в космосе. И потом все выдохнули и все развалилось», — объяснил эксперт.
После закрытия программы «Аполлон» в 1972 году уникальная инфраструктура была утеряна.
«Когда программу закрыли, это все развалилось. Собрать заново уже было невозможно по той простой причине, что некоторые из КБ оказались уничтожены, как и часть архивов и наработок. В неофициальных беседах американцы на вопрос о том, почему сейчас нет полетов на Луну, объясняли все очень просто: у них нет возможности резко так повернуться и повторить все это. Сейчас у них нет технической, конструкторской школы нужного уровня. Чтобы повторить эту историю, им нужно опять пройти тот же путь в несколько десятков лет», — сказал Попов.
Будущее лунной программы США.
Несмотря на технологические потери, США намерены вернуться на Луну. Владимир Попов сообщил о планах американцев возобновить программу.
«Я думаю, что в конце, может быть, 2026 года, когда точно будет еще Трамп у власти, они объявят об этой программе открыто и начнется опять эта работа. Сейчас они готовятся к этому, но им потребуется десятилетие, как минимум, чтобы снова отправиться на Луну», — объяснил он.