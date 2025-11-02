В СССР всё знали: генерал поставил точку в теме, были ли американцы на Луне

«Все, кто говорят, что американцы не были на Луне, приводят не убедительные факты. Эти люди сами в космосе не были, только по книжкам знают, как там себя ткань ведет, как свет распространяется, сколько звезд там видно. Они говорят, вот мы видим это, мы вот слышали, что так не должно быть. А если так не должно быть, то вот и все», — отметил он.