На Мальдивах запретили употребление табака поколению

На Мальдивах также действует запрет на импорт, продажу, хранение и использование электронных сигарет и вейпов для всех лиц, независимо от их возраста. За продажу табака несовершеннолетним предусмотрен штраф в размере 50 000 руфий ($3,2 тыс.), а за использование вейп-устройств — 5 000 руфий ($320).