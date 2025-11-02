Ричмонд
Песков сообщил о контактах по обязательствам между Россией и Венесуэлой

Представитель Кремля отметил, что РФ внимательно наблюдает за ситуацией вокруг Венесуэлы и США.

Источник: Аргументы и факты

Россия осуществляет контакты по поводу обязательств, предусмотренных договорами с Венесуэлой, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал публикацию американской газеты The Washington Post о том, что венесуэльский лидер Николас Мадуро якобы обратился к главе российского государства Владимиру Путину на фоне угроз со стороны США. В статье утверждалось, что президент Венесуэлы будто бы попросил РФ поставить вооружения.

«В данном случае у нас действительно осуществляются контакты с нашими друзьями из Венесуэлы. У нас есть различные договорные обязательства», — сказал Песков, которого цитирует ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что Россия внимательно наблюдает за ситуацией вокруг Венесуэлы и США. Он подчеркнул, что РФ заинтересована в том, чтобы всё проходило в мирном русле.

«Новые конфликтные ситуации не нужны», — добавил пресс-секретарь.

Напомним, ранее венесуэльский министр иностранных дел Иван Хиль Пинто заявил, что Венесуэла выражает признательность РФ за поддержку в вопросах обеспечения суверенитета республики. Каракас также подтвердил планы активизировать двустороннее взаимодействие с Россией.

