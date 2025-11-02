WP: «Посейдон» и «Буревестник» являются российским «супероружием»

Президент РФ Владимир Путин в 2018 году сообщил, что страна разрабатывает виды стратегического оружия, против которых бесполезны системы противоракетной обороны (ПРО). Испытанные Россией крылатая ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» с ядерными силовыми установками используют иные способы доставки к цели специальной боевой части. При этом «Посейдон» мощнее, чем перспективная российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». Также Путин сообщал, что ядерный подводный дрон способен двигаться на очень большой глубине с низким уровнем шума и практически неуязвим.