WP: «Посейдон» и «Буревестник» являются российским «супероружием»

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. В США считают, что новый российский подводный аппарат «Посейдон» способен пересекать океан для «уничтожения прибрежной структуры противника». Такое мнение выразила газета The Washington Post (WP).

Источник: РИА "Новости"

В публикации говорится, что «Посейдон» обладает «практически неограниченной дальностью» и приводится в действие ядерным реактором. Аппарат предназначен для скрытного подводного передвижения с целью уничтожения критически важной береговой инфраструктуры, такой как военно-морские базы и порты, подчеркивает газета.

Отмечается, что «Посейдон», как и крылатая ракета «Буревестник», относятся к российскому «супероружию». По мнению WP, этот комплекс оружия «способен изменить правила игры».

Президент РФ Владимир Путин в 2018 году сообщил, что страна разрабатывает виды стратегического оружия, против которых бесполезны системы противоракетной обороны (ПРО). Испытанные Россией крылатая ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» с ядерными силовыми установками используют иные способы доставки к цели специальной боевой части. При этом «Посейдон» мощнее, чем перспективная российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». Также Путин сообщал, что ядерный подводный дрон способен двигаться на очень большой глубине с низким уровнем шума и практически неуязвим.

