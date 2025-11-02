Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ на энергообъекты Волгоградской области

Тем временем системы противовоздушной обороны также продолжают защищать другие регионы РФ. Так, в ночь с 1 на 2 ноября силами ПВО за три часа было уничтожено 29 дронов ВСУ. Больше всего — над Ростовской областью и в Крыму. Там сбили четыре и три беспилотника соответственно.