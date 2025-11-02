Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ на энергообъекты Волгоградской области

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников ВСУ на энергетические объекты в Волгоградской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров. Соответствующий пост опубликован в официальном Telegram-канале администрации.
Как следует из заявления, атаковать Волгоградскую область киевский режим попытался ранним утром в воскресенье, 2 ноября. Однако российские силы ПВО предотвратили удары.
«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Повреждений и пострадавших нет», — сообщил Бочаров.
Тем временем системы противовоздушной обороны также продолжают защищать другие регионы РФ. Так, в ночь с 1 на 2 ноября силами ПВО за три часа было уничтожено 29 дронов ВСУ. Больше всего — над Ростовской областью и в Крыму. Там сбили четыре и три беспилотника соответственно.