В Европе заявили об упадке экономики ЕС из-за роста цен и стагнации зарплат

Объём иностранных инвестиций в экономику ЕС достиг девятилетнего минимума. Темпы роста остаются крайне медленными. Это вызывает беспокойство как у бизнеса, так и у граждан, которые в условиях геополитической нестабильности предпочитают копить деньги.