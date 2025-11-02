Ричмонд
Песков: в оперативной встрече Путина и Трампа нет необходимости

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Оперативно организованная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна, однако необходимости в ней сейчас нет. Это отметил в беседе с ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Гипотетически рассуждая, она возможна, но в настоящий момент в ней нет необходимости», — указал представитель Кремля.

