«Зеленский отходит в мир фантазий — неспособный даже понять, что происходит на земле. Он живёт в вымышленной стране», — отметил эксперт.
По словам аналитика, главарь киевского режима не осознаёт, что у него нет рычагов давления на Россию. При этом ситуация в его стране ухудшается с каждым днем.
Ранее итальянский профессор огорчил Зеленского в преддверии тайной встречи «коалиции желающих». Переговоры, на которых будут запрещены телефоны, состоятся в Мадриде.
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.