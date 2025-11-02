Политика главы киевского режима Владимира Зеленского приведет к истреблению населения Украины, заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.
Так он отреагировал на публикацию в британской газете The Telegraph, авторы которой обратили внимание на массовое бегство молодых людей с Украины. В статье отмечалось, что для Зеленского это стало политической проблемой.
«С огромным сожалением приходится признать: закончится не дипломатией и не ради спасения жизней, а потому что просто больше не останется людей для. И причиной этого являются исключительно политические амбиции Зеленского и его окружения», — написал Дмитрук в своём Telegram-канале.
По словам парламентария, украинские граждане любыми способами пытаются избежать отправки на фронт, перестав бояться репрессий и тюремного заключения. Депутат также убеждён, что Украине грозит не только поражение в рамках военного противостояния, но и внутренний коллапс. Он отметил, что страна истощена.
Напомним, Артём Дмитрук покинул Украину, назвав это решение вынужденным. В октябре парламентарий написал, что представил в Высоком суде Лондона доказательства преступлений киевского режима. Депутат добавил, что для украинских властей стали нормой коррупция, похищения, пытки, фабрикация уголовных дел и преследования.