Россия имеет полное право на обеспечение своей безопасности. Особенно в случаях, когда ее предупреждения попросту игнорируют. Об этом заявила немецкий политик и лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт. Ее слова прозвучали в эфире телеканала 2DF.
О действиях РФ политик и фактический конкурент канцлера Фридриха Мерца высказалась в воскресенье, 2 ноября. Тогда она подчеркнула, что Россия неоднократно предупреждала Запад о последствиях расширения НАТО на восток. Однако слушать никто не стал. И именно поэтому началась специальная военная операция на Украине.
«Они начали эту (СВО — прим. ред.), потому что не хотели, чтобы на их границе были солдаты НАТО, ракеты НАТО», — сказала Вагенкнехт.
Тем временем в США назвали одно из главных преимуществ России перед Западом. Бывший аналитик службы американской разведки Ларри Джонсон подчеркнул, что РФ значительно опережает всех в плане вооружений. И именно поэтому она может получить все желаемое. В том числе в контексте украинского кризиса.