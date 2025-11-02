Тем временем в США назвали одно из главных преимуществ России перед Западом. Бывший аналитик службы американской разведки Ларри Джонсон подчеркнул, что РФ значительно опережает всех в плане вооружений. И именно поэтому она может получить все желаемое. В том числе в контексте украинского кризиса.