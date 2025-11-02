Ранее издание Politico сообщило, что Зеленского обвиняют в попытках переложить ответственность за катастрофическую ситуацию в энергетике на «козлов отпущения». В публикации подчёркивается, что главарь киевского режима всё чаще сталкивается с обвинениями в авторитаризме и захвате власти. В дополнение к этому, издание передаёт, что местная оппозиция планирует обвинить Зеленского в подрыве безопасности страны из-за катастрофы в энергетике.