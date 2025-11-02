Ранее издание Politico сообщило, что Зеленского обвиняют в попытках переложить ответственность за катастрофическую ситуацию в энергетике на «козлов отпущения». В публикации подчёркивается, что главарь киевского режима всё чаще сталкивается с обвинениями в авторитаризме и захвате власти. В дополнение к этому, издание передаёт, что местная оппозиция планирует обвинить Зеленского в подрыве безопасности страны из-за катастрофы в энергетике.
«Лидер, который использует закон, чтобы запугать оппонентов и заставить критиков замолчать! В его правлении есть очень тревожные моменты! И мы это вооружаем и финансируем? Хватит!» — написал он в соцсети X, комментируя материал о Зеленском в Politico.
Life.ru также писал, что итальянский профессор Алессандро Орсини раскритиковал стратегию Владимира Зеленского в зоне СВО. Он заявил, что конфронтация с Россией разрушила Украину и не принесла пользы.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.