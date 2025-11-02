Ричмонд
Песков прокомментировал разговоры об организации встречи Путина и Трампа

Оперативная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна, но сейчас нет такой необходимости. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Оперативная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна, но сейчас нет такой необходимости. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Гипотетически рассуждая, она возможна, но в настоящий момент в ней нет необходимости», — сказал Песков в разговоре с ТАСС. По его словам, приоритетная задача сейчас — кропотливая работа по урегулированию конфликта на Украине, а не встреча двух лидеров.

Ранее пресс-служба Кремля неоднократно подчеркивала, что встреча Путина и Трампа не планируется и не стоит на повестке дня, опровергая публикации в СМИ о возможности проведения личных переговоров между лидерами в ближайшем будущем. График внешнеполитических контактов президента России формируется с учетом текущих международных обязательств и приоритетов страны, включая работу по урегулированию конфликта на Украине.

