Песков: в оперативной встрече Путина и Трампа нет необходимости

Сейчас нет необходимости в оперативной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Гипотетически рассуждая, она возможна, но в настоящий момент в ней нет необходимости», — сказал официальный представитель Кремля журналистам.
Телефонный разговор Путина и Трампа, как ранее проинформировал Песков, тоже в ближайшее время не планируется.
