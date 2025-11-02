Ричмонд
Песков: в оперативной встрече Путина и Трампа нет необходимости

В целом оперативно организованные переговоры возможны, отметил представитель Кремля.

Источник: Аргументы и факты

Сейчас нет необходимости в оперативной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Гипотетически рассуждая, она возможна, но в настоящий момент в ней нет необходимости», — сказал официальный представитель Кремля журналистам.

Телефонный разговор Путина и Трампа, как ранее проинформировал Песков, тоже в ближайшее время не планируется.

