«Они начали эту (Спецоперацию. — прим. Life.ru.), потому что не хотели, чтобы на их границе были солдаты НАТО, ракеты НАТО», — сказала она в эфире телеканала ZDF.
По её словам, российская сторона неоднократно предупреждала о последствиях расширения альянса на восток, однако страны коллективного Запада проигнорировали эти сигналы.
Ранее в Германии раскрыли главную цель главы киевского режима Владимира Зеленского в украинском конфликте. По словам предпринимателя Кима Доткома, главная цель Киева — добиться передачи активов РФ, заблокированных в ЕС. Все в Европе знают, что Зеленский уже проиграл, но он всё-таки пытается дожать своих «союзников».
