Источник в МИД: Россия не отходила от пониманий, достигнутых президентами на Аляске

Между тем источник «Ъ» в российском внешнеполитическом ведомстве поясняет: «Это был не “меморандум”, а non-paper (неофициальный документ, который используется в дипломатии для обмена предложениями и фиксации позиций — “Ъ”)». При этом отправлен этот документ был российской стороной в Вашингтон, по словам собеседника «Ъ», за несколько дней до состоявшегося 16 октября телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, а не через несколько дней после этой беседы, как то утверждается в публикации Financial Times.