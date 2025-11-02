Что изменится на выборах глав свердловских муниципалитетов

«Губернатору стало чуть проще, потому что полностью выстраивается, скажем так, властная вертикаль. Никому не нужно, чтобы муниципалитетом управляли дилетанты и болтуны. Во-первых, ситуация сейчас не та, во-вторых, нужна вменяемая система управления, потому что если в рамках реализации нацпроектов в муниципалитете что-то начинает делаться, должен быть человек, который разбирается в том, что делается, и управляет этой ситуацией», — прокомментировал новую систему Мозолин.