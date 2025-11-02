Песков: работа нужна над проблемой Украины, а не встречей Путина и Трампа

Кропотливая работа сейчас необходима над вопросами урегулирования украинского конфликта, а не над встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что на данный момент нет необходимости в оперативных переговорах российского и американского лидеров, но их организация возможна.
Ранее пресс-секретарь главы РФ проинформировал, что телефонный разговор Путина и Трампа в ближайшее время тоже не планируется.
