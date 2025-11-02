Ричмонд
Раскрыты подробности ликвидации латиноамериканских наёмников под Сумами

Российские силовики сообщили о ликвидации пункта дислокации иностранного легиона ВСУ в Сумской области. Ударом беспилотников «Герань-2» были уничтожены три аргентинца и один колумбиец.

Источник: Life.ru

«Ударом БПЛА “Герань-2” уничтожен пункт дислокации латиноамериканских наёмников иностранного легиона Украины. Подтверждена ликвидация троих наёмников из Аргентины и одного колумбийца», — рассказали силовики РИА «Новости».

Ранее телеканал TN сообщал о гибели трёх аргентинских наёмников в первом же бою. Это Хосе Адриане Гальярдо (53 года), Ариэль Ачоре (25 лет) и Марино Франко (47 лет). Все они служили в составе ВСУ.

Ранее Life.ru рассказывал о том, как на Яворовском полигоне под Львовом наёмники из Колумбии проходили боевое слаживание перед атакой ВС РФ. В их числе были и аргентинцы, а тренировки происходили в специальных тайных лагерях.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше