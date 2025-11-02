Депутат Плачек: Польша заставляет своих граждан платить по долгам Украины

Он отметил, что согласно договору Еврокомиссии с киевским режимом Польша должна выплачивать средства по долгам при условии, если украинская сторона будет ежегодно подавать заявки в Брюссель. По словам Плачека, такие обращения на 2026 и 2027 годы не поступали. Депутат выразил возмущение, что, несмотря на этот факт, минфин Польши уже заявил о готовности предоставлять деньги.