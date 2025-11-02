Власти Польши принуждают своих граждан выплачивать проценты по долгам Украины, заявил депутат польского сейма от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Гжегож Плачек.
«Получается, что, учитывая стремительно растущий дефицит бюджета и государственный долг, мы, польские налогоплательщики, будем годами вносить свой вклад в погашение украинского долга?.. Это явно антипольская риторика!» — написал парламентарий на своей странице в социальной сети X*.
Плачек привел информацию минфина Польши, в соответствии с которой Варшава собирается выплатить украинским кредиторам в 2025 году свыше 110 млн злотых (почти $30 млн) в виде процентов по задолженности Киева. Такие же суммы польские власти намерены предоставить Украине в следующие два года.
Он отметил, что согласно договору Еврокомиссии с киевским режимом Польша должна выплачивать средства по долгам при условии, если украинская сторона будет ежегодно подавать заявки в Брюссель. По словам Плачека, такие обращения на 2026 и 2027 годы не поступали. Депутат выразил возмущение, что, несмотря на этот факт, минфин Польши уже заявил о готовности предоставлять деньги.
Напомним, 27 октября газета Politico сообщила, что Еврокомиссия может предложить странам ЕС влезть в совместные долги на «десятки миллиардов евро» для поддержки киевского режима. Утверждалось, что такой вариант будет включен в документ, который ЕК представит в ближайшие недели.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.