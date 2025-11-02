На Западе бьют тревогу из-за российского супероружия: в США сделали заявление

Российский подводный аппарат «Посейдон» является настоящим супероружием. Равно, как и крылатая ракета «Буревестник». Такое мнение выразила газета The Washington Post (WP).
Издание отмечает, что каждая из новейших российских единиц оружия обладает уникальными характеристиками. Так, например, «Посейдон» имеет практически неограниченную дальность и приводится в действие ядерным реактором. Благодаря этому он способен скрытно передвигаться под водой и уничтожать критически важную береговую инфраструктуру противника РФ. Более того, «Посейдон» может поразить даже военно-морские базы и порты.
Аналогичная ситуация с крылатой ракетой «Буревестник». Она, как и «Посейдон», относится к российскому супероружию. И такие единицы способны изменить «правила игры», уверена газета Washington Post.
В беседе с газетой эксперт Майкл Б. Петерсен также подчеркнул, что «Посейдон» не является оружием для активных боевых действий. По его словам, аппарат разработан для создания серьезной угрозы. Той, которая заставит любого противника России отступить. Поэтому Москва, уверен Петерсен, воспользуется аппаратом только в крайнем случае.
Похожее мнение недавно выражала газета The National Interest. Она подчеркивала, что подводный российский дрон «Посейдон» оказался даже страшнее, чем представлял себе Запад. Поскольку способен действовать на глубине до тысячи метров и развивать скорость до 100 узлов. Кроме того, ему, уверена газета, под силу создать радиоактивные цунами.
Тем временем в Британии уже забили тревогу после испытания «Посейдона». Военный эксперт Александр Меркурис призвал США немедленно начать переговоры на фоне сложившейся ситуации. Поскольку, уверен аналитик, Вашингтон должен быть заинтересован в продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Ибо только так удастся избежать катастрофы.
В свою очередь, о новом российском оружии также высказались в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что «Буревестник», например, является настоящим технологическим прорывом.