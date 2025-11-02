На Западе бьют тревогу из-за российского супероружия: в США сделали заявление

Издание отмечает, что каждая из новейших российских единиц оружия обладает уникальными характеристиками. Так, например, «Посейдон» имеет практически неограниченную дальность и приводится в действие ядерным реактором. Благодаря этому он способен скрытно передвигаться под водой и уничтожать критически важную береговую инфраструктуру противника РФ. Более того, «Посейдон» может поразить даже военно-морские базы и порты.