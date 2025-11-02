Банк Revolut начал блокировку счетов россиян без ВНЖ в Европе

Ранее в Госдуме заявили, что Москва намерена добиваться возвращения своих замороженных активов. Россия потребует от европейских государств, причастных к’воровству", выплаты полной суммы с начислением процентов. Ответственность за подобные действия ляжет не только на нынешние правительства европейских стран, но и на будущие поколения.