WP: власти США не намерены получать разрешение на удары по картелям

Глава юридического советника администрации президента США Томас Эллиот Гейзер проинформировал американских законодателей о том, что исполнительная власть не планирует запрашивать у конгресса разрешение на удары по наркокартелям, ссылаясь на несоответствие действий действующему законодательству. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Согласно резолюции о военных полномочиях от 1973 года, президентская администрация обязана получать одобрение конгресса на любые военные действия, продолжающиеся более 60 дней.
«Главный юрист Минюста США заявил законодателям, что администрация Трампа намерена продолжать наносить удары по предполагаемым наркоторговцам в Латинской Америке и не будет ограничена законом, требующим одобрения конгресса на продолжительные боевые действия», — говорится в статье.
Высокопоставленный источник в президентской администрации пояснил газете, что это связано с тем, что удары не соответствуют пункту закона, который признает военными действиями ситуации, когда военнослужащие США находятся в непосредственной опасности.
Ранее Трамп заявил, что те, кто привозит наркотические вещества в США, будут «убиты».