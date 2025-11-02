WP: власти США не намерены получать разрешение на удары по картелям

Глава юридического советника администрации президента США Томас Эллиот Гейзер проинформировал американских законодателей о том, что исполнительная власть не планирует запрашивать у конгресса разрешение на удары по наркокартелям, ссылаясь на несоответствие действий действующему законодательству. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.