Вулин: Сербия не станет изымать собственность России по примеру Запада

«Сербия этого не сделает. Мы не будем национализировать российскую собственность, отнимать не хотим. Мы не народ трусов и воров», — заявил Вулин в беседе с РИА «Новости».
Ранее в Госдуме заявили, что Москва намерена добиваться возвращения своих замороженных активов. Россия потребует от европейских государств, причастных к’воровству", выплаты полной суммы с начислением процентов. При этом крупный европейский банк Revolut уже начал блокировку счетов россиян без ВНЖ в ЕС.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.