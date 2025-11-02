Военкор заявил, что риторика о преследовании христиан служит лишь прикрытием истинных целей. Он признал, что трагическая ситуация с убийствами христиан в Нигерии продолжается не первый десяток лет, однако акцентировал внимание на другом факторе — значительных запасах нефти в стране. Котенок подчеркнул, что нигерийские месторождения хотя и уступают по объёмам венесуэльским или иракским, но остаются весьма существенными по региональным меркам. По его убеждению, наличие нефтяных ресурсов автоматически создаёт предпосылки для вмешательства США, при котором формальный повод всегда находится.